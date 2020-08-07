На отца девочки, обнаруженной мертвой в Северо-Крымском водоканале, завели уголовное дело. Ему грозит заключение в тюрьму за то, что он оставил ребенка в опасности.

Преступление было совершено в конце этой весны. Мужчина поехал на рыбалку вместе со своей 6-летней дочкой и приятелем. На отдыхе взрослые начали пить спиртосодержащие напитки. В определенный момент родитель девочки уснул, чем поспешил воспользоваться его знакомый, имевший судимость.

Преступник сексуально надругался над несовершеннолетней, а затем убил ее. Тело ребенка было найдено на дне водоема 1 июня. Ее отец был задержан в тот же день, а на следующее утро в убийстве признался приятель мужчины.