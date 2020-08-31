Под Казанью двое детей получили ожоги в результате возгорания на лодке.

Инцидент произошёл во второй половине дня 30 августа на реке Волга. Согласно предварительной информации, на лодке находились четверо детей вместе с отцом.

В результате произошедшего возгорания пострадали двое несовершеннолетних детей, находившихся на носу катера. Они получили ожоги первой и второй степени тяжести. Ещё двое детей были в самом катере, они не пострадали. После оказания необходимой помощи, пострадавшие были отправлены домой.

Как рассказал собственник лодки, спустя десять минут после того, как они отправились в плавание, он услышал подозрительный хлопок в моторном отсеке. Как оказалось, произошло возгорание, которое мужчина безуспешно попытался залить водой. Предварительная причина возгорания – неисправность в узлах и механизмах.