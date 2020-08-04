В центре Казани была открыта первая парковка, предназначенная специально для женщин.

Как сообщается, парковка была сделана возле ТЦ ЦУМ на улице Московская. От стандартной парковка для женщин отличается шириной – вместо 2,5 метров она составляет 4,4 метра. О том, что эта женская парковка, указывает её ярко-розовый цвет, изображение женского силуэта, и знак с надписью “Парковка для покупательниц”. Всего на парковке 10 таких мест.

Однако новшество оценили не все представительницы прекрасно пола. Некоторые из них указали, что подобная ширина намекает на то, что женщины не умеют парковаться, хотя некоторые из них делают это намного лучше мужчин.

Впрочем, как сообщили в администрации ЦУМа, они не собирались кого-то обидеть. Наоборот, они желали сделать парковку более удобной для женщин, так как им зачастую нужен простор для того, чтобы закинуть в машину сумку или детскую коляску. Также женщинам больше не придётся переживать из-за того, что ребёнок случайно ударит соседний автомобиль, открыв широко дверь. Было замечено, что на обычных парков нередки случаи, когда женщина из-за этих причин занимают сразу два парковочных места.