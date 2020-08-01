В Казахстане с 30 июля всех граждан обязали носить индивидуальные средства защиты не только в общественных местах, но и на улице. Однако для ряда жителей были сделаны исключения.

Так, маски могут не носить дети, чей возраст менее пяти лет, а также лица, занимающиеся спортом на открытом воздухе в составе группы не более пяти человек. Кроме того, маску разрешается снять в случаях приёма пищи в местах общественного питания, однако при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Маски носить не обязательно, гуляя во дворе своего частного дома, однако на прогулках во дворах многоэтажных домов маски обязательны для родителей и детей возрастом старше 5-ти лет. Также, маски следует надевать в общественном транспорте, но в частном их ношение не является обязательным.