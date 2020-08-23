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В Калачевском районе Волгоградской области было выявлено 26 новых случае заболевания коронавирусом. При этом во всём регионе за последние сутки было зарегистрировано 109 новых пациентов.

Согласно информации оперативного штаба, вспышка произошла в психоневрологическом диспансере. В настоящее время все пациенты были изолированы, им оказывается требуемая помощь врачей, также организованы дополнительные профилактические меры и продолжается обследование сотрудников заведения и пациентов.

Вспышка заболевания напугала местных жителей, среди которых уже распространились слухи о том, что число заболевших составляет около 70-ти человек. Кроме того, они опасаются того, что подхватить коронавирус могли и медики, которые на днях сменились. Отмечается, что люди с температурой среди врачей есть, но подтверждённые диагнозы пока что отсутствуют.

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