В Ингушетии осудили 53-летнюю женщину, которая бросила собственного новорожденного внука в подъезде дома.

Инцидент произошёл в июне 2020 года на улице Гарданова Малгобека. Как сообщается, обвиняемая оставила внука в одном из подъездов дома, решив избавиться от него таким образом. Однако спустя примерно час малыш был найден местной жительницей. Отмечается, что ребёнок не получил какого-либо вреда для здоровья и находился вне опасности.

В отношении бабушки ребёнка было возбуждено уголовное дело, суд признал её виновной в заведомом оставлении ребёнка в беспомощном состоянии. Решением суда женщину приговорили к 300 часам обязательных работ. Причины, по которым женщина совершила свой поступок, не уточняются.