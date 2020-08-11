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Представители Уральского медуниверситета сообщили о смерти 32-летнего доктора медицинских наук Михаила Гилева.

Отмечается, что за свою непродолжительную научную деятельность он успел написать около двухсот статей, получить свыше двадцати патентов на различные изобретения, как в России, так и в Евразии, а также участвовать в составлении нескольких учебных методичек и монографий.

В государственном образовательном учреждении не стали раскрывать причину кончины молодого ученого. Однако, согласно предварительным сведениям, он умер не из-за коронавирусной инфекции. Возможно, более подробная информация будет опубликована позднее.

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