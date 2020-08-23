В городе Чита житель 1-го микрорайона смог поймать крысу, ползавшую в вентиляционной трубе. Он рассказал об этом в социальной сети ВКонтакте, разместив соответствующее фото.

В опубликованном в соцсети сообщении говорится о том, что крыса была поймана в доме №39 местными жильцами. В УК «Лидер» при этом никак не реагируют на обращения людей о том, что необходимо обработать дом от паразитов. Представители управляющей компании позднее сообщили, что грызуна поймал старший по дому. Отмечается, что животное собиралось залезть на крышу.

В УК добавили, что они не должны заниматься травлей паразитов – подобные мероприятия проводятся специалистами «Дезснабсервиса». Они уже направили им соответствующую заявку. В период с 24 по 30 августа травля грызунов будет проведена в трех домах, включая 39-й.