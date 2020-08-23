читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В городе Чита житель 1-го микрорайона смог поймать крысу, ползавшую в вентиляционной трубе. Он рассказал об этом в социальной сети ВКонтакте, разместив соответствующее фото.

В опубликованном в соцсети сообщении говорится о том, что крыса была поймана в доме №39 местными жильцами. В УК «Лидер» при этом никак не реагируют на обращения людей о том, что необходимо обработать дом от паразитов. Представители управляющей компании позднее сообщили, что грызуна поймал старший по дому. Отмечается, что животное собиралось залезть на крышу.

В УК добавили, что они не должны заниматься травлей паразитов – подобные мероприятия проводятся специалистами «Дезснабсервиса». Они уже направили им соответствующую заявку. В период с 24 по 30 августа травля грызунов будет проведена в трех домах, включая 39-й.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

На юге Сахалина в лесу обнаружен человеческий скелет

В управлении СКР по Сахалину сообщили о том, что в южной части… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Тело погибшего мужчины обнаружено под Серпуховом

Неподалеку от деревни Лужки, что под Серпуховом, местные жители обнаружили тело умершего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Кудрявцева показала поклонникам фигуру после удаления имплантов

В Инстаграм-аккаунте Леры Кудрявцевой появились снимки с отдыха в Турции. Там телеведущая… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 августа – небольшой дождь, до 21 °C | город Мытищи: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 августа – ясно, до 22 °C | Королев: погода, 23 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Подольск: погода, 23 августа – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 23 августа – переменная облачность, до 26 °C |