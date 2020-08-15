читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

СНБО Украины информирует о том, что на утро субботы, 15 августа, количество заразившихся коронавирусом достигло 89 719 человек. За минувшие сутки было зафиксировано 1847 случаев. Это очередной антирекорд, являющийся уже четвертым за последние 4 суток. Умерло за последние 24 часа 33 пациента с Covid-19.

Лидером по количеству заболевших второй день подряд становится Харьковская область, где с начала пандемии коронавирусом заразились уже больше 5000 человек. Больше всего болеют во Львовской области (11 824) и в столице Украины (10 392). Также большое количество пациентов с Covid – в Ровненской и Черновицкой областях.

Всего на Украине зафиксировано 89 719 подтвержденных случаев заболевания. Вылечилось от болезни 47 430 человек, на стационарном и амбулаторном лечении остаются 40 245 пациентов. Умерли с начала пандемии 2 044 человека.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Мужчина насиловал маленьких детей в подвале дома в Петрозаводске

62-летнего жителя Петрозаводска приговорили к 18 годам тюремного заключения за серию изнасилований… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

«Два правила»: фотограф раскрыл секрет идеального селфи

Один из экспертов «Модного приговора» В. Широков дал две полезных рекомендации любителям… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Более 1,1 тыс. подмосковных детей-сирот обрели семьи с начала года

Пресс-служба Минобразования столичного региона рассказала о том, что в нынешнем году 1128… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 15 августа – облачно с прояснениями, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 августа – небольшой дождь, до 15 °C | Королев: погода, 15 августа – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 15 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 15 августа – ясно, до 24 °C |