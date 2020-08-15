СНБО Украины информирует о том, что на утро субботы, 15 августа, количество заразившихся коронавирусом достигло 89 719 человек. За минувшие сутки было зафиксировано 1847 случаев. Это очередной антирекорд, являющийся уже четвертым за последние 4 суток. Умерло за последние 24 часа 33 пациента с Covid-19.

Лидером по количеству заболевших второй день подряд становится Харьковская область, где с начала пандемии коронавирусом заразились уже больше 5000 человек. Больше всего болеют во Львовской области (11 824) и в столице Украины (10 392). Также большое количество пациентов с Covid – в Ровненской и Черновицкой областях.

Всего на Украине зафиксировано 89 719 подтвержденных случаев заболевания. Вылечилось от болезни 47 430 человек, на стационарном и амбулаторном лечении остаются 40 245 пациентов. Умерли с начала пандемии 2 044 человека.