Около 2,6 миллионов лет назад на Земле началось последнее на настоящее время оледенение. Учёным удалось выяснить температуру на планете в этот период.

Для этого были изучены образцы древнего льда. Как было выяснено, в умеренных широтах снижение температуры было всего на 3-5 градусов, а в приполярных – примерно на 14 градусов. В целом же снижение по планете составило 6,1 градус.

Таким образом, на планете было около +9 градусов по Цельсию. Как считают учёные, эти сведения будут полезны для борьбы с существующей сейчас проблемой глобального потепления.

Как уверен один из учёных, занимающийся этим исследованием, полученные выводы дают основание полагать, что если в атмосфере количество углекислого газа увеличится в два раза, то температура на поверхности планеты повысится на 3,4 градуса.