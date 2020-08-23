Специалисты разработали алгоритм, который сможет определять наличие у человек ишемических проблем всего лишь по его селфи.

Как отмечается, на сердечные заболевания могут указать некоторые черты лица человека. Так, к ним относятся тонкие и седые волосы, складка на мочке уха, желтые отложения холестерина под кожей и даже морщины. Также на проблемы с сердцем указывают роговые дуги, которые являются отложениями жира и холестерина по внешним краям роговицы.

Учёные обучили компьютерный алгоритм анализировать фотографии человека для выявления подобных признаков. В дальнейшем планируется создать приложение, благодаря которому люди смогут проверить своё состояние до посещения врача.

Впрочем, указывается, что данная технология пока что требует доработки и проверки на разных группах населения.