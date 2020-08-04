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Японские натуралисты нашли жуков, которые умеют спасаться из желудка пообедавшей ими лягушки.

Как сообщается, речь идёт о жуках-водолюбах Regimbartia attenuate, которые обитают в Японии. Рядом с ними часто живут китайские водяные лягушки Pelophylax nigromaculatus.

Натуралисты выяснили, что эти жуки, которых проглотили лягушки, способны целыми и невредимыми выбираться из её желудка, полностью пройдя желудочно-кишечный тракт. Кроме того, выяснилось, что насекомые также оказывают влияние и на работу пищеварительной системы лягушки, для того, чтобы выбрать как можно быстрее.

В эксперименты специалисты посадили пойманных жуков и лягушек в один террариум. Лягушки тут же проглотили насекомых, при этом те практически не сопротивлялись. Спустя два часа исследователи обнаружили, что жуки покидают тело лягушки естественным путём. Выжили 93% проглоченных жуков.

В дальнейшем исследовании выяснилось, что эти жуки таким же образом способны покидать желудки и других видов лягушек.

Учёные обнаружили, что водяные жуки способны сбегать из желудка лягушки

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