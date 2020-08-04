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В социальных сетях появился пост о драке в Рязани рядом с торговым центром «Премьер» Причиной потасовки очевидцы, опубликовавшие фотографии, называют выброшенную жвачку, которая совершенно случайно оказалась на дверце автомобиля Mazda.

Происшествие заинтересовало правоохранительные органы, которые оперативно прокомментировали сложившуюся ситуацию. Они рассказали, что драку устроили владельцы двух автомобилей, а затем к ним присоединились и пассажиры.

В результате потасовки пострадал 36-летний житель Рязани, а также девушка, которая ехала в его машине. Она получила сотрясение мозга и была госпитализирована в медицинское учреждение. Полиция установила всех участников драки и сейчас продолжает выяснять все обстоятельства инцидента на Московском шоссе.

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