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В белорусской столице в субботу прошла очередная акция протеста по поводу якобы множественных фальсификаций результатов выборов. Она примечательная тем, что в стихийном шествии принимали участие исключительно женщины. На одном из перекрестков Минска они столкнулись с заслоном силовых структур и сумели прорвать его.

На видео, которое появилось в социальной сети Твиттер, можно увидеть, что участие в акции приняло более 10 тысяч женщин. Они скандировали «Мы здесь власть», «Саша, ты уволен», «Позор», выкрикивали другие фразы, адресованные Александру Лукашенко. ОМОН пытался преградить путь протестующим, однако они все же прошли сквозь заслон.

Напомним, что оппозиционные силы Беларуси продолжают призывать нынешнюю власть провести честные и прозрачные выборы. В связи с протестами, в которых участвуют тысячи людей, силовики перекрывают улицы, а также входы в метро. Шествия протестующих сопровождаются милицейскими машинами и автозаками.

Женщины, принимающие участие в субботнем несанкционированном шествии, требовали отставки Лукашенко и новых выборов. По информации, появившейся в СМИ, они не только прорвали цепь силовиков, но и сумели предотвратить задержание нескольких своих соратниц.

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