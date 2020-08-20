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В целях увеличения количества ветеранов труда, имеющих право на получение социальной помощи от государства, возглавляющий Ленинградскую область Александр Дрозденко предложил учитывать стаж жителей областного центра на всей территории региона, а стаж жителей области – в Санкт-Петербурге.

По мнению губернатора, такой подход должен увеличить количество людей, которые смогут рассчитывать на поддержку государства на 100 человек каждый год.

Кроме того, заседание администрации было посвящено еще одному немаловажному вопросу. Результатом стало решение вручать жителям региона, которые в блокадные годы хотя бы 4 месяца прожили в Ленинграде, знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Губернатор потребовал проработать оба вопроса в минимальные сроки. Это позволит жителям области как можно скорее получить социальную помощь.

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