Регина Тодоренко, певица из Украины, окажется соведущей Насти Ивлеевой в развлекательной передаче «Орел и решка», посвященной путешествиям.

Организаторы решили пригласить украинскую исполнительницу в свое шоу после того, как более 680 000 пользователей отдали ей свои голоса. Ивлеева уже успела прокомментировать данное решение на своей страничке в соцсети «Инстаграм». Правда, она немного запуталась в словах, два раза произнеся одну и ту же фразу о том, что ей будет приятно работать с Тодоренко.

В СМИ напоминают, что новый сезон популярной программы должен начаться уже совсем скоро. Ранее свыше сотни тысяч пользователей заявили о том, что хотят увидеть возвращение Ивлеевой в шоу. Именно это и подвигло продюсеров вернуть ее на канал.