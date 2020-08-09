читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мурат Метшин, сын главы города Нижнекамск, заразился коронавирусной инфекцией во время отдыха на полуострове Крым.

Согласно его словам, ближе к концу отпуска, он начал чувствовать легкое недомогание и усталость. В подобном состоянии он находился на протяжении нескольких следующих дней. Возвратившись в Татарстан, он решил сдать тест на коронавирус. 6 августа Метшин узнал, что врачи диагностировали у него болезнь.

В настоящее время он соблюдает карантин, находясь на своей даче. Медики порекомендовали ему принимать витамин С и цинк для поддержки иммунной системы. Он перестал чувствовать запахи и вкус. У него также появился кашель. Метшин отметил, что в Крыму практически никто не соблюдает правила, связанные с COVID-19. К примеру, большинство людей не носят медицинские маски.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Калининграде полицейские закрыли притон

Представители управления МВД по Калининградской области сообщили о закрытии притона в региональной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Причину искажения внешности в зеркале назвали ученые

Многие люди говорят о том, что на фотографиях они выглядят совсем не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Охранник в Екатеринбурге сломал кость черепа 17-летнему подростку

В результате ссоры с охранником дома на Белинского парень получил перелом черепной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 24 °C | город Мытищи: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 августа – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 августа – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 9 августа – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 9 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 9 августа – переменная облачность, до 29 °C |