Мурат Метшин, сын главы города Нижнекамск, заразился коронавирусной инфекцией во время отдыха на полуострове Крым.

Согласно его словам, ближе к концу отпуска, он начал чувствовать легкое недомогание и усталость. В подобном состоянии он находился на протяжении нескольких следующих дней. Возвратившись в Татарстан, он решил сдать тест на коронавирус. 6 августа Метшин узнал, что врачи диагностировали у него болезнь.

В настоящее время он соблюдает карантин, находясь на своей даче. Медики порекомендовали ему принимать витамин С и цинк для поддержки иммунной системы. Он перестал чувствовать запахи и вкус. У него также появился кашель. Метшин отметил, что в Крыму практически никто не соблюдает правила, связанные с COVID-19. К примеру, большинство людей не носят медицинские маски.