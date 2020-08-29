Официальный сайт представительства Евросоюза в столице Беларуси опубликовал совместное заявление ЕС, Великобритании, США и Швейцарии. Дипломаты потребовали от Минска немедленного освобождения всех задержанных протестующих, а также прекращения политического преследования и применения силы.

Кроме того, авторы заявления выразили надежду, что в Белоруссии будет проведено справедливое расследование, которое позволит найти и наказать виновных в злоупотреблении властью. В документе говорится, что только в этом случае будет возможен цивилизованный диалог в будущем.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты по результатам выборов являются делом рук Польши и других “неустоявшихся соседей”. Он говорит, что польские власти не только открыто говорят о необходимости провести выборы повторно, но и пытаются вмешиваться в другие внутренние дела Беларуси.