В Ленинградской области женщина открыла огонь по мужчине из травматического пистолета во время спора за место на парковке.

Это происшествие случилось сегодня рядом с базой отдыха «Мир Маяков». На автомобильной стоянке между уроженкой столицы Башкортостана и петербуржцем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Стороны не поделили парковочное место.

Вскоре спор перерос в перестрелку. Женщина схватила пистолет ПМ-17Т и выстрелила из него мужчине прямо в грудь. Потерпевший получил сильный ушиб. Приехавшие на место инцидента медики оказали ему первую помощь, а затем доставили в больницу. Позднее петербуржец был выписан из нее. В настоящее время правоохранители решают вопрос о заведении уголовного дела на уфимку.