Представители отдела МВД по Хиславичскому району Смоленской области сообщили о том, что жена зарезала мужа во время совместного распития алкоголя.

Полицейские получили сообщение о происшествии 20 августа. Медики рассказали им об обнаружении в одном из домов поселка Хиславичи мертвого тела 52-летнего мужчины с колото-резаной раной в области груди. После опроса очевидцев случившегося правоохранители узнали, что потерпевший распивал алкоголь вместе со своей 46-летней супругой. В определенный момент между ними возникла перепалка, в ходе которой женщина схватила нож и ударила им мужчину прямо в сердце.

Затем подозреваемая пошла к соседям, сообщив им, что ее супругу стало плохо. Перед этим она попыталась спрятать следы убийства. Во время осмотра сотрудники полиции нашли окровавленный нож. В отношении женщины было заведено уголовное дело.