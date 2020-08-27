В прошедшую среду состояние главы Tesla и SpaceX Илона Маска начало составлять 101 миллиард долларов, впервые превысив, таким образом, отметку в 100 миллиардов.

Произошло это благодаря увеличению стоимость акций Tesla, которые сейчас стоят по 2 153,17 долларов за одну акцию. Неделю назад акция стоила две тысячи долларов, а, для сравнения – около года назад стоимость акции составляла всего лишь 260 долларов, в начале января текущего года – 430 долларов.

В списке богатейших людей Маск оказался на четвёртой позиции. На первой строчке находится глава Amazon Джефф Безос, что состояние составляет 202 миллиарда долларов. Следующая позиция у Билла Гейтса (124 миллиарда долларов), третья – у Марка Цукерберга (115 миллиардов долларов).