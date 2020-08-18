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Владимир Соловьев, которому белорусский рабочий продемонстрировал гениталии на канале «Соловьев Live», установил истинную личность своего визави. Ведущий рассказал, что мужчина не имеет никакого отношения к БелАЗу, а является американским эксгибиционистом.

После эфира своей авторской программы Соловьев «пробил» социальные сети. Оказалось, что его виртуальный гость не трудится на всем известном автозаводе. Он является диджеем, причем совсем не белорусским, а американским. Ведущий заявил, что мужчина – очевидный эксгибиционист и порекомендовать тому помазать зеленкой свой половой орган.

Никакого удивления поступком мужчины, который вместо ответа на вопрос о ситуации в Белоруссии продемонстрировал на камеру гениталии, ведущий не высказал. Он отметил, что приближается осень, на мозги давит коронавирус, поэтому можно ожидать чего угодно. Кроме того, по словам Соловьева, он слишком давно работает на ТВ, чтобы чему-то удивляться.

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