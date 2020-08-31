Китайское издание Sohu не могло не отреагировать на появление субмарины «Омск» у берегов Аляски. Аналитики уверены, что таким образом РФ ответила Соединенным Штатам на множественные провокации, которые наблюдаются в последние годы.

США постоянно увеличивают свое военное присутствие все ближе к российским границам, утверждают эксперты. Американцы уже предпринимали попытки использовать межконтинентальные ракеты, бомбардировщики, новейшие истребители и морские суда.

Учения «Океанский щит», которые организовала Россия – это свидетельство того, что больше терпеть провокации она не намерена. Всплытие подлодки – это не первое доказательство этому. Весьма решительным шагом был и запуск противокорабельных боеприпасов, который русские произвели в присутствии американского боевого корабля. Это произвело на военных ВМС США весьма впечатляющий эффект, отмечают китайские аналитики.