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Ограничительные меры, введенные весной из-за распространения Covid-19, продлеваются в Петербурге до 20 сентября. Информация о том, что на ближайшем заседании региональное правительство увеличит сроки карантина, появилась в СМИ.

В постановлении, которое будет приниматься правительством, указывается, что действующие сегодня ограничения продлеваются до 20 сентября. Так, именно до этой даты жители Северной столицы могут появляться в общественных местах только в перчатках и масках. Пожилые люди будут обязаны и далее сохранять социальную дистанцию.

Одно из ограничений касается школ города. На линейку, приуроченную к началу учебного года, будут допущены лишь родители учеников 1 и 11 классов. И только при условии использования средств индивидуальной защиты.

Детские лагеря останутся закрытыми до 1 ноября. Также в этот период им не будет оказываться предусмотренная ранее поддержка от правительства.

Постановлением предполагается и несколько послаблений карантинных мер. К примеру, разрешается продажа газет и журналов из рук в руки, проведение спортивных состязаний. В полном объеме заработает автомобильный и электрический общественный транспорт, откроются автошколы и иные дополнительные образовательные учреждения.

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