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Клип на композицию «Как на фантиках Love is», исполненную Еленой Темниковой, запретили на территории РФ. Вернее, его не разрешили к показу в полной версии, а немного подкорректировали. Певица рассказала об этом в Инстаграм-аккаунте и попросила поклонников назвать причины подобного решения.

В своем посте Темникова написала, что «клип немножечко запретили в России». Она иронично порекомендовала поклонникам смотреть видеоролик, созданный режиссером Алексеем Бондарем, на YouTube, а также предложила выдвигать версии о причинах запрета.

В комментариях многие пользователи написали, что скорее всего видео стало запрещенным из-за кадров с целующимися девушками. Назывались и другие причины, но пока исполнительница сохраняет интригу. После подведения итогов Темникова обещала подарить трем победителям по футболке из личной коллекции.

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