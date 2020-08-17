читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В сирийском гостелевидении заявили о том, что американские ВВС нанесли авиаудар по блокпосту армии Сирии, расположенном в Телль-Захабе.

На канале lkhbariya сообщают, что как минимум один сирийский боец скончался, а еще двое получили различные ранения. Согласно предварительным сведениям, военнослужащие ранее не позволили проехать американскому военному патрулю.

В издании al-Watan добавляют, что один из раненных бойцов является офицером сирийской армии. Журналисты отмечают, что военная колонна Соединенных Штатов собиралась проехать в область под городом Камышлы, но военные Сирии не пропустили их. В Минобороны страны отмечают, что удар был нанесен с двух вертолетов.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

В американском издании The National Interest рассказали об интересном «фокусе» с советскими… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Супермодель Алессандра Амбросио впечатлила фанатов откровенными фото

В Инстаграме появились фотографии некогда популярной фотомодели из Бразилии Алессандры Амбросио, которая… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 августа – ясно, до 19 °C | город Мытищи: погода, 17 августа – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 августа – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 17 августа – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 17 августа – ясно, до 22 °C | Армавир: погода, 17 августа – ясно, до 25 °C |