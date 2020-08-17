В сирийском гостелевидении заявили о том, что американские ВВС нанесли авиаудар по блокпосту армии Сирии, расположенном в Телль-Захабе.

На канале lkhbariya сообщают, что как минимум один сирийский боец скончался, а еще двое получили различные ранения. Согласно предварительным сведениям, военнослужащие ранее не позволили проехать американскому военному патрулю.

В издании al-Watan добавляют, что один из раненных бойцов является офицером сирийской армии. Журналисты отмечают, что военная колонна Соединенных Штатов собиралась проехать в область под городом Камышлы, но военные Сирии не пропустили их. В Минобороны страны отмечают, что удар был нанесен с двух вертолетов.