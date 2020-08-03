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Бывшая супруга актёра Сергея Жигунова Ирина рассказала, как однажды он чуть не погиб на съёмках.

Это произошло в 1992 году на съёмках “Ричарда Храброе сердце”. Ирина выложила в Instagram архивную фотографию и рассказала о произошедшем инциденте. Тогда она с Жигуновым работала на вместе на одной площадке.

Однажды на перерыве Жигунов решил погарцевать на лошади, и в это же время он вытащил кинжал и начал им размахивать. Затем он, размахнувшись, воткнул оружие в землю, и случайно повредил световой кабель. После этого актёр слез с лошади и начал тянуться к кинжалу, однако это заметил светотехник, который закричал на Жигунова.

Актёр тут же остановился. По словам Ирины, напряжение в кабеле было столь сильным, что кинжал практически расплавился, и для того, чтобы его вытащить, надо было обесточить все провода на съёмочной площадке.

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  • Анна
  • 02.08.2020
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