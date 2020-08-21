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Представители московской ОНК посетили в СИЗО бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала. Он сообщил о своем вполне удовлетворительном состоянии, а также заявил, что всех представителей власти России нужно отправлять в изолятор перед назначением на высокие посты.

О посещении Фургала рассказала Марина Литвинович, которая входит в состав наблюдательной комиссии. Она особо отметила, что экс-губернатору за все время нахождения в СИЗО поступило только 15 писем от членов семьи. Остальные были изъяты, что противоречит действующему законодательству. Сам Фургал уверен, что это попытка сильнее надавить на него.

Напомним, что Фургал был арестован и помещен в «Лефортово» 9 июля. Сейчас он продолжает отрицать свою вину и заявлять о заказном характере возбужденного в отношении него уголовного дела. Несколько дней назад ему организовали долгожданную встречу с адвокатами, на которой обсуждались вопросы защиты экс-губернатора.

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