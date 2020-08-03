Новая кредитная программа «Семейная ипотека», которая рассчитана на жителей Подмосковья, позволит оформить ипотеку на чрезвычайно выгодных условиях. Если получатель кредита будет приобретать квартиру в новостройке, то процентная ставка для него может составить рекордные 3,5% годовых.

Столь выгодные условия ипотеки предоставляются только тем семьям с детьми, в которых ребенок появился на свет в 2020 году. Для оформления кредита на приобретение жилья потребуется представлять документы, подтверждающие регистрацию одного из родителей и родившегося малыша на территории Подмосковья. Заявку на получение ипотеки можно оформить в онлайн-режиме.

Программа реализуется при непосредственном участии Банк Дом.РФ. Это финансовое учреждение выдает ипотечные кредиты под базовую ставку в 6,5 процента. Однако для жителей Подмосковья эта самая ставка будет уменьшена на 3%.