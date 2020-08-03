читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новая кредитная программа «Семейная ипотека», которая рассчитана на жителей Подмосковья, позволит оформить ипотеку на чрезвычайно выгодных условиях. Если получатель кредита будет приобретать квартиру в новостройке, то процентная ставка для него может составить рекордные 3,5% годовых.

Столь выгодные условия ипотеки предоставляются только тем семьям с детьми, в которых ребенок появился на свет в 2020 году. Для оформления кредита на приобретение жилья потребуется представлять документы, подтверждающие регистрацию одного из родителей и родившегося малыша на территории Подмосковья. Заявку на получение ипотеки можно оформить в онлайн-режиме.

Программа реализуется при непосредственном участии Банк Дом.РФ. Это финансовое учреждение выдает ипотечные кредиты под базовую ставку в 6,5 процента. Однако для жителей Подмосковья эта самая ставка будет уменьшена на 3%.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Жители северных районов Уфы пожаловались на нежелание продавцов носить маски

В городе Уфа многие жители жалуются на продавцов некоторых магазинов, которые не… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Жена главы Якутии зарабатывает в 2,5 раза больше супруга

Супруга Айсена Николаева, руководителя Республики Саха (Якутия), зарабатывает в два с половиной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Самая тяжелая тюменка умерла на 57 году жизни

Проживавшая в Тюмени Любовь Нурдинова весила 350 кг. Совсем недавно она была… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | город Мытищи: погода, 3 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 августа – дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 3 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Подольск: погода, 3 августа – переменная облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 3 августа – ясно, до 25 °C |