На мониторинговом ресурсе FlightRadar появилась информация о том, что белорусский воздушный транспортник Ил-76МД приземлился на подмосковном аэродроме Кубинка, потом полетел в Новосибирск и возвратился в Минск.

Согласно размещенным на сервисе данным, транспортное судно, имеющее бортовой номер EW-005DE, поднялось в воздух из столицы Белоруссии примерно в полседьмого утра 12 августа. Затем оно приземлилось в Подмосковье, а в одиннадцать часов утра снова поднялось в воздух и полетело в Новосибирск. Пробыв в нем три часа, самолет полетел обратно в Минск.

На транспортнике были замечены опознавательные знаки белорусских Военно-воздушных сил. Обычно эти самолеты используются для транспортировки тяжелой бронетехники, пехоты и различных грузов. Их также применяют для тушения пожаров и перевозки раненых. Однако неизвестно, с какой именно целью белорусский Ил-76МД прилетал в Россию.