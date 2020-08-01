С начала летнего сезона по Крымскому мосту проехало уже более миллиона легковых, а также грузовых, автомобилей.

Это связано в том числе с тем, что из-за закрытых границ жители России едут отдыхать на полуостров. При этом в сторону Крыма направляется на 9% автомобилей больше, чем в Краснодарский край. Наиболее интенсивный поток наблюдался в июле – автомобилей было на 2,8 раза больше по сравнению с июнем. Это больше примерно на 800 тысяч автомобилей.

Наибольшее количество въезжающих автомобилей было зафиксировано 20 июля – 17 672 штуки. Самое большое количество выезжающих машин было насчитано 31 июля, когда регион через мост покинули 16 827 автомобилей.

А наибольший трафик был зарегистрирован 25 июля, когда в оба направление совершили передвижение 30 342 машин.

Тем не менее, исходя из наблюдений прошлых лет, предполагается, что самая большая нагрузка придётся на август.