Александр Руцкой, экс-губернатор Курской области, сообщил о завершении политической карьеры Александра Лукашенко, белорусского лидера.

Согласно мнению политического деятеля, Лукашенко упустил нужный момент, считая, что у него все отлично, однако в действительности все было совсем не так. Руцкой добавил, что нынешние политики не смогли научиться основной вещи – говорить с людьми и уметь слушать их. Он уверен, что поездки президента Белоруссии на предприятия и выступления перед бастующими работниками не помогут ему, так как люди недовольны нынешней властью.

Однако при этом Руцкой считает, что на обстановку в Белоруссии оказывают влияние и внешние силы. Некоторым странам выгодно появление рядом с российскими границами русофобской страны. Экс-губернатор отметил, что для этого достаточно только взглянуть на программу белорусской оппозиции, направленную на прекращение отношений с Россией.