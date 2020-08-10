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Росстат привел статистику людских потерь за первое полугодие текущего года. По представленным данным, в июне 2020-го по разным причинам умерло на 25,5 тысяч больше людей, чем за первый летний месяц 2019-го.

Основной причиной роста смертности называется коронавирусная инфекция. Так, 7 035 человек погибли от вызываемого вирусом заболевания Covid-19. Еще 1399 пациентов медицинских учреждений умерли от осложнений, которые провоцирует коронавирус.

Всего с начала 2020 года в России умерло больше 946 тысяч человек. Это на 3,1 процента или на 28,8 тысяч больше, чем в прошлом году. На фоне постоянного сокращения рождаемости в стране такая смертность увеличила показатель убыли населения со 198,8 до 265,5 тысяч человек.

В Росстате отметили, что статистика за полгода отнюдь не предопределяет данные по смертности за год. К примеру, во второй половине 2020-го она может существенно сократиться. Хотя бы потому, что коронавирусом заражается гораздо меньше людей.

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