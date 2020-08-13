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В американском информагентстве The National Interest сообщили, что истребитель Су-57 ВКС РФ не достоин называться конкурентом F-35 ВВС США.

Автор статьи отмечает, что Соединенные Штаты на сегодняшний день уже выпустила более 170 истребителей пятого поколения, а Россия до сих пор работает над улучшением своего самолета и не известно, когда и в каком количестве будут выпущены серийные Су-57. Однако российские эксперты считают, что воздушные судна нельзя сравнивать таким образом.

По словам Павла Калмыкова, российского подполковника в запасе, оценивать истребители стоит путем сравнения их летных и боевых характеристик. В этом случае преимущество будет за российским самолетом. Во-первых, он обладает двумя двигателями. Во-вторых, менее зависим от электроники. В-третьих, лучше проявляет себя в ближнем бою.

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