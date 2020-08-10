В ночных столкновениях в столице Беларуси пострадали десятки людей, протестующих против А. Лукашенко. Среди них оказались и российские журналисты – представители Daily Storm Д. Ласенко и А. Старков, а также журналист «Медузы» М. Солопов.

Корреспонденты Daily Storm уже вышли на связь со своей редакцией прямо из автозака, который доставил их в милицейский участок. М. Солопов пока не обнаружен. Интернет-издание Meduza не может связаться с ним с половины второго ночи.

Отмечается, что несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления со стороны журналистов, представители силовых структур применили к ним физическое насилие. Все корреспонденты были избиты дубинками, а Солопов получил серьезные травмы. Сейчас все они находятся в Московском РУВД белорусской столицы.

Пресс-служба российского посольства в Минске осуществляет проверку приведенной выше информации. Также представители ведомства намерены заняться выяснением обстоятельств задержания журналистов.