читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночных столкновениях в столице Беларуси пострадали десятки людей, протестующих против А. Лукашенко. Среди них оказались и российские журналисты – представители Daily Storm Д. Ласенко и А. Старков, а также журналист «Медузы» М. Солопов.

Корреспонденты Daily Storm уже вышли на связь со своей редакцией прямо из автозака, который доставил их в милицейский участок. М. Солопов пока не обнаружен. Интернет-издание Meduza не может связаться с ним с половины второго ночи.

Отмечается, что несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления со стороны журналистов, представители силовых структур применили к ним физическое насилие. Все корреспонденты были избиты дубинками, а Солопов получил серьезные травмы. Сейчас все они находятся в Московском РУВД белорусской столицы.

Пресс-служба российского посольства в Минске осуществляет проверку приведенной выше информации. Также представители ведомства намерены заняться выяснением обстоятельств задержания журналистов.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Актер Джуд Лоу стал отцом в шестой раз

В западных СМИ сообщают, что голливудский актер Джуд Лоу, скорее всего, уже… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Американские военные эксперты выражают беспокойство слишком узким применением истребителей МиГ-35 в российской… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова

Александр Добровинский, адвокат пострадавших, отметил, что в рамках судебного слушания по делу… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 августа – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 10 августа – переменная облачность, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 августа – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 августа – дождь, до 17 °C | Королев: погода, 10 августа – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 10 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 10 августа – ясно, до 30 °C |