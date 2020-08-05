Российские военные прогнали корабли НАТО после их провокации поблизости от российских границ в Чёрном море.

Как сообщается, НАТО устроило в Чёрном море учения “Sea Breeze 2020”. В частности, у границ было проведено отрабатывание ударов по Черноморскому флоту России. Один из кораблей и вовсе чуть было не вошёл в воды России.

Пока НАТО проводили свои учения, российские военные организовали собственные тренировочные манёвры, очевидно, в ответ на провокацию. Отмечается, что Россия о своих учениях объявила заранее и раньше указала район своих манёвров.

На одном из этапов учений российские бомбардировщики и военные корабли организовали в отношении флота НАТО имитацию атак, а также погоню. В итоге НАТО были вынуждены поднять истребители F-16 для того, чтобы не допустить реальных атак, где были бы применены средства РЭБ в отношении их кораблей. Самому флоту НАТО пришлось спасаться бегством.