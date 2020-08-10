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В отделение полиции Калининского района Петербурга обратилась женщина с заявлением об изнасиловании дочери. Она рассказала, что 29-летняя девушка отправилась на вечернюю пробежку и подверглась нападению неизвестного.

Злоумышленник набросился на женщину на стадионе рядом со средней школой. Сперва он нанес несколько ударов, чтобы сломить сопротивление, а потом надругался на ней. Пострадавшая сообщила, что мужчина был одет в спортивный костюм. Возраст преступника – около 40 лет. Правоохранительные органы в настоящий момент занимаются поиском злоумышленника.

Напомним, что несколько дней назад подобное происшествие случилось в Саратовской области. Так женщину, возвращавшуюся домой с работы, изнасиловал мужчина, который в тот же день освободился из тюрьмы. Он также избил жертву и, угрожая ножом, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

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