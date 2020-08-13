Представители Пенсионного фонда рассказали о «сотнях звонков» от россиян, которые перед новым учебным годом с нетерпением ожидают третьей выплаты на детей. Они не оставляют надежд получить оптимистический прогноз по поводу пособия, однако ПФР пока нечем их порадовать.

«В настоящий момент нет ни указов президента, ни распоряжений правительства о проведении подобных выплат. Деньги могут получить лишь те граждане, которые не успели оформить пособие в июне-июле. Что касается августовских выплат, то мы ждем соответствующей отмашки. Как только она будет, средства станут поступать на счета граждан», – заявили в Пенсионном фонде.

Напомним, что в первые два летних месяца российские семьи с детьми получили помощь от государства в размере 10 000 руб. на каждого ребенка до 16 лет. Теперь они с нетерпением ждут третьего пособия в августе. Петицию с просьбой продлить выплаты подписали четверть миллиона граждан, однако какие-либо решения по этому поводу пока отсутствуют.