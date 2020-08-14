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В издании «Лента.ру», сославшись на исследование портала «Туту.ру», сообщили о том, что жители РФ начали массово скупать авиабилеты на Новый год, надеясь на открытие границ.

В отчете указывается, что большая часть билетов была приобретена еще за год до рейсов, то есть в январе или феврале текущего года. После начала пандемии коронавируса наступило затишье, так как люди решили не строить планы на несколько месяцев вперед. Однако в августе данное затишье было нарушено – россияне начали снова приобретать авиабилеты в Европу и другие зарубежные страны.

Согласно словам аналитиков, туристы берут билеты даже в те страны, для которых все еще не было анонсировано открытие границ. Однако скупка билетов до сих пор не дошла до уровня, который наблюдался до эпидемии COVID-19. Наибольшей популярностью у россиян пользуются полеты в Рим и Афины.

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