читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Инстаграм-аккаунте Кристины Асмус появилось фото, где актриса позирует неизвестному фотографу в ванной в обнаженном виде. «Специально развелась, чтобы разместить этот снимок», – иронично подписала фотографию девушка.

Кристина отметила пост сразу несколькими хэштегами – «покайсядочьмоя», «отпискаотактриски», «уженезнаеткаксебяпродать», которые можно назвать страховкой от ожидаемой критики поклонников.

Подписчики Асмус в подавляющем большинстве выразили восхищение новым фото актрисы. Многие обратили внимание и на хэштеги, считая их «божественными». Поклонник под ником kosyakovgd заметил, что теперь подобную фотографию должен разместить и бывший супруг Кристины Гарик Харламов.

В июне Гарик и Кристина рассказали поклонникам о разводе. Они особо упомянули, что причиной разрыва отношений не являются любовники или любовницы одного из них или нашумевший фильм «Текст».

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В Оренбургской области коронавирусом заболели гости одной из свадеб

Т. Савинова, занимающая должность министра здравоохранения региона, рассказала о том, что после… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Россияне могут получить 3,7 тыс. рублей к 1 сентября

Некоторые семьи в РФ могут получить 3 700 рублей на подготовку ребенка… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Лукашенко назвал пандемию коронавируса политической войной

Белорусский президент заявил, что на всей планете сейчас ведется экономическая и политическая… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 24 °C | город Мытищи: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 августа – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 августа – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 9 августа – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 9 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 9 августа – переменная облачность, до 29 °C |