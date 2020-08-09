В Инстаграм-аккаунте Кристины Асмус появилось фото, где актриса позирует неизвестному фотографу в ванной в обнаженном виде. «Специально развелась, чтобы разместить этот снимок», – иронично подписала фотографию девушка.

Кристина отметила пост сразу несколькими хэштегами – «покайсядочьмоя», «отпискаотактриски», «уженезнаеткаксебяпродать», которые можно назвать страховкой от ожидаемой критики поклонников.

Подписчики Асмус в подавляющем большинстве выразили восхищение новым фото актрисы. Многие обратили внимание и на хэштеги, считая их «божественными». Поклонник под ником kosyakovgd заметил, что теперь подобную фотографию должен разместить и бывший супруг Кристины Гарик Харламов.

В июне Гарик и Кристина рассказали поклонникам о разводе. Они особо упомянули, что причиной разрыва отношений не являются любовники или любовницы одного из них или нашумевший фильм «Текст».