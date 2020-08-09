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Петр Шиманский, аналитик из Польши, сообщил о том, что наиболее уязвимым местом прибалтийских стран в возможной войне с РФ являются значительные просчеты в противовоздушной обороне средней дальности.

Согласно словам специалиста, масштаб угрозы со стороны России слишком велик, чтобы сводить его лишь к вопросам непосредственной войны. Он считает, что нужно подготовиться к диверсионным миссиям и нападениям гибридного характера. Шиманский добавил, что следует чаще проводить военные маневры, чтобы обеспечить безопасность стран Прибалтики.

Эксперт напомнил, что учения НАТО, проведенные в 2018 году в Норвегии, смогли показать России, что при необходимости страны Запада способны осуществить переброску значительных военных сил в северную область Европы. По его мнению, схожий маневр нужно осуществить и с прибалтийскими государствами.

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