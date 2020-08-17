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Примадонна российской эстрады, наконец, выбрала свою преемницу. Она решила, что с этой ролью отлично справится Клавдия Земцова – 8-летняя дочь Кристины Орбакайте, которая только начинает свою карьеру на сцене под звучным творческим псевдонимом Claudia.

Об официальном старте карьеры внучки Аллы Пугачевой в своем Инстаграм-аккаунте рассказала Орбакайте. Она написала, что «Клавочка записала песню на испанском языке». Также счастливая мама показала поклонникам обложку выпускаемого дочерью сингла и сообщила, что послушать песню можно на любых популярных музыкальных платформах.

Примадонна назвала первую композицию внучки «перспективной» и заявила, что оценивала ее талант абсолютно беспристрастно. Начинающую певицу и преемницу Пугачевой в комментариях поздравили Максим Галкин и Влад Лисовец, Алла Духова и Игорь Гуляев. Отметился комментарием и бывший супруг Аллы Борисовны Филипп Киркоров.

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