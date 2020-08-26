Прокуратура Калужской области проверяет факт избиения девочки взрослой женщиной в Белоусово. Об инциденте ведомство узнало из видеоролика, размещенного в социальных сетях.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что личность женщины, подозреваемой в избиении подростка уже установлена. Оказалось, что между ней и девочкой возник конфликт. Стороны сперва переругивались, а затем женщина нанесла ребенку несколько ударов.

На кадрах видеоролика можно четко разглядеть тот момент, когда подозреваемая начала нападать на подростка. Практически сразу она получила отпор – на нее набросилось сразу несколько подруг пострадавшей. Девочка, которая первая подверглась нападению, не может встать и громко кричит.

Обстоятельства инцидента выясняются. В настоящий момент известно, что после конфликта две девочки с травмами лица и головы обратились в местную больницу.