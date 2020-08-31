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Военнослужащие Турции разместили в соцсети «Твиттер» видеоролик, на котором можно увидеть, как турецкий БПЛА Bayaraktar уничтожает танк Т-55 правительственных войск Сирии.

Указывается, что данный инцидент случился в провинции Идлиб. На опубликованных кадрах демонстрируется, как ударный дрон вначале уничтожает реактивную систему залпового огня, стоящую возле одной из построек, а затем сбрасывает еще один снаряд на бронетехнику, спрятанную рядом с двумя домами.

Однако в описании ролика не отмечается, когда именно был сделан данный авианалет. В СМИ предполагают, что он был осуществлен уже после марта 2020 года, когда российским и турецким лидерами был подписан меморандум о прекращении огня в Идлибе.

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