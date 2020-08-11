На выходных в одном из городских пабликов Калуги было размещено два видеоролика с избиением девочек в микрорайоне «Байконур». Авторы роликов утверждают, что компания девочек-подростков сперва избила одну свою подругу, а затем отправилась гулять и напала на еще одного несовершеннолетнего ребенка. При этом подростки сильно матерились и комментировали свои действия на камеру.

На видео мгновенно отреагировали сотрудники правоохранительных органов. Пресс-служба регионального УМВД заявила по этому поводу следующее: «Наши сотрудники мониторили городские сообщества в социальных сетях и обнаружили два ролика с избиением девочек. Проверка подтвердила достоверность видео. Сейчас с подростками работают наши инспекторы по делам несовершеннолетних».

После проверки будет приниматься решение о постановке девушек на учет. Кроме того, наказаны будут и их родители, исполняющие свои обязанности ненадлежащим образом.