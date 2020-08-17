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Полина Гагарина, исполнительница из РФ, разместила в «Инстаграме» новое фото, на котором она позирует в раздельном купальном костюме. Подписчиков шокировало ее исхудавшее тело.

Певица вместе со своей дочкой Мией недавно полетела на отдых в Турцию, с которой Россия в начале месяца открыла границы. После этого знаменитость начала часто размещать снимки с отдыха. На одном из последних фото звезда запечатлена на деревянном пирсе в бикини. В этот момент она легонько подпрыгнула.

В подписи к снимку Гагарина попросила подписчиков самим придумать название для фотографии. В результате один из самых популярных вариантов звучит следующим образом: «Накормите Полину». Многие пользователи всерьез начали беспокоиться о худобе певицы. Они считают, что это связано с разводом.

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