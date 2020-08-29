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Певица Алсу на своей странице в Instagram поделилась новым снимком с отдыха на морском побережье.

Где именно певица проводит отдыха, она не уточнила. На фото она позирует на фоне моря и гор, снявшись, как очевидно, на яхте. В кадре запечатлено лицо певицы крупным планом, и многие поклонники в комментариях похвалили Алсу за то, что она не стала использовать фильтры, и её фото является “честным”. Так, на лице певицы можно увидеть естественные блеск, а также слегка расширенные поры.

Поклонники рассыпались в комплиментах Алсу, прокомментировав её молодость и очаровательность, и особо отметив глаза “потрясающей красоты, словно океаны”, которые подчёркивает сделанный лёгкий дневной макияж. Некоторые сравнили певицу с перерождённой Клеопатрой.

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