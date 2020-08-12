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Популярная певица Нюша регулярно размещает фото в социальных сетях и активно общается со своими поклонниками. Ее подписчики всегда восхищаются новыми снимками, однако последний пост артистки им совсем не понравился.

На фотографии в этом сообщении Нюша в бикини голубого цвета позирует на фоне виллы, принадлежащей, скорее всего, самой певице. Подписчики в комментариях написали о том, что звезда неправильно выбрала ракурс для снимка, из-за чего получилась совершенно непохожей на себя.

Фанаты раскритиковали фото из-за того, что ступни девушки выглядят слишком крупными в кадре и совершенно не гармонируют с маленьким ростом. Также они попросили больше не красить волосы в рыже-красный цвет, который Нюше совершенно не идет.

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