В Волгоградской области в ночь на 23 августа двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля погибли в аварии.

Инцидент произошёл около трёх часов ночи на 59 км трассы Р-22 “Каспий”. Согласно имеющейся информации, компания молодых людей ехала в автомобиле ВАЗ-2106 к посёлку Новая Надежда. При этом отмечается, что водителем являлся 16-летний парень, не имеющий права управлять транспортным средством. Двум его пассажирам было 14 лет, ещё одному – 17 лет.

Водитель в ходе нарушения правила расположения на дороге врезался в трубу на обочине. Он и его 14-летний пассажир погибли. Остальные двое пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу, состояние их здоровья не уточняется.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование инцидента и установление владельца автомобиля.