Пресс-служба Комитета лесного хозяйства столичного региона рассказала о 99 людях, которые заблудились в лесах Подмосковья за первую декаду августа. Подавляющее большинство заблудившихся сумели выйти из леса самостоятельно. Тем же, кто не смог этого сделать, помогли спасатели, лесничие и представители отряда «Лиза Алерт».

Кроме того, пресс-служба привела статистику по отдельным лесничествам. Лидером по числу заблудившихся оказалось Клинское – здесь заплутали 16 человек. Двенадцать жителей региона потерялись на территории Орехово-Зуевского и по 9 – в Дмитровском и Волоколамском лесничествах.

Председатель комитета Е. Казимир посоветовала гражданам, заблудившемся в лесу, не терять самообладания и не впадать в панику: “Сперва попробуйте найти какие-либо ориентиры, которые выведут вас из леса. К таковым можно отнести, к примеру, квартальные вырубки. Кроме того, обязательно позвоните в спасательную службу по номеру 112 и сообщите, что потерялись. Вас найдут в кратчайшие сроки”.